اللواء محمد زكي الألفي: القوات المسلحة جاهزة لمواجهة أي أعمال إرهابية

توك شو
اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي
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علق اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة الحية الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى.


وأضاف اللواء محمد زكي الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القوات المسلحة جاهزة لردع أي أعمال إرهابية للمحافظة على أمن واستقرارا أمن الوطن من قوى الشر التي تتربص بمؤسسات الدولة في جميع ميادين القتال.

 

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، المشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة هو أرقي أنواع التدريبات الفنية حيث تشارك فيها الأفرع الرئيسية بتقديم التأمين والمعاونة أثناء القتال لرفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.
 

اللواء محمد زكي الألفي أركان حرب القوات المسلحة كاديمية ناصر العسكرية

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