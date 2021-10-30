محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا بعد غناءه في فرح رغم منعه

توك شو
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
Advertisements

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لعدم التزامه بقرار منعه من الغناء الذي أصدرته نقابة الموسيقية، وذلك من خلال قيامه بالغناء في أحد الأفراح.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "المعروف أنه ممنوع من الغناء في أي حته سواء كانت حفلة أو فرح، والغريبة أنه قال إنه هيلتزم بقرارات النقابة ومش هيغني، ولكن الأغرب أن صفحته عملت بث مباشر له من كام يوم وهو بيغني في فرح".

وتابع، "أنا قلت ايه بث مباشر يعني مش فيديو قديم يعني لايف، وعايزين نعرف الفرح دا غنى فيه بتصريح من النقابة ولا لا، ولو كان فيه تصريح نفهم من كده أن النقابة بتلغي قراراتها أو بتتراجع فيها، مع أني أشك في تراجع النقابة في قراراتها".

الإعلامي محمد موسى حموبيكا غناء

مواد متعلقة

ناقد رياضي: الإعلامي محمد موسى "محاور مش سهل" (فيديو)
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. وليد عرفات رئيسا لنادي سموحة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن نجم الفريق الأول

5 أسباب وراء استبعاد الدرندلي من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

عضو مجلس إدارة الزمالك يفتح النار على مرتضى منصور

"لم أقتنع بهما".. كيروش يوجه ضربة قاضية إلى ثنائي الأهلي

طلب مفاجئ من نجم الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي

عاجل.. السد القطري يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة بشأن تشافي

من هو وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد ؟