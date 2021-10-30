محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا بعد غناءه في فرح رغم منعه

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لعدم التزامه بقرار منعه من الغناء الذي أصدرته نقابة الموسيقية، وذلك من خلال قيامه بالغناء في أحد الأفراح.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "المعروف أنه ممنوع من الغناء في أي حته سواء كانت حفلة أو فرح، والغريبة أنه قال إنه هيلتزم بقرارات النقابة ومش هيغني، ولكن الأغرب أن صفحته عملت بث مباشر له من كام يوم وهو بيغني في فرح".

وتابع، "أنا قلت ايه بث مباشر يعني مش فيديو قديم يعني لايف، وعايزين نعرف الفرح دا غنى فيه بتصريح من النقابة ولا لا، ولو كان فيه تصريح نفهم من كده أن النقابة بتلغي قراراتها أو بتتراجع فيها، مع أني أشك في تراجع النقابة في قراراتها".