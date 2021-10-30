سوق الأسهم الأمريكية تشهد ارتفاعا ببورصة ‏‏‏نيويورك

شهدت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، وارتفع صعد مؤشر «ناسداك المجمع» 48.66 نقطة أو 0.32%، ليسجل 15496.78 نقطة.



‏صعود مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة «0.25%»



كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي، 88.36 نقطة«0.25%»، ليحقق عند الإغلاق 35818.84 نقطة، فيما شهد مؤشر «ستاندرد أند بورز»، ارتفاعا بـ 8.48 نقاط أو 0.18% ليغلق عند إغلاق التداول 4604.90 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السعودية «واس».



وأنهت أسعار النفط، أمس الجمعة، التداولات على ارتفاع، مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها بقيادة روسيا «أوبك +» سيواصلون خفض الإنتاج.

ارتفاع سعر خام برنت 6 سنتات ليستقر عند 84.38 دولار للبرميل



وارتفع سعر خام برنت، 6 سنتات ليستقر عند 84.38 دولار للبرميل عند التسوية، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 76 سنتا «0.9%»، ليسجل 83.57 دولار للبرميل.



بدوره، عاود الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، صعوده على إثر زيادة العائدات على السندات الحكومية، وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% في التداولات الصباحية في نيويورك، كما صعد الدولار أمام العملة اليابانية 0.2% مسجلا 113.765 ين، فيما هبط اليورو 0.6% مسجلا 1.1609 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3746 دولار.



زيادة عائدات السندات في تقليل جاذبية عائداتها المستقبلية.



وفي تونس، تقلص العجز الجاري في البلاد إلى 5.1 مليار دينار فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 5.8 مليار دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2020، وأرجع «البنك المركزي» التونسي، في مؤشرات نشرها، أمس الجمعة، هذا التقلص، إلى تحسن مداخيل العمل، مما أتاح تغطية تأثير تعمق عجز الميزان التجاري، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.



انخفاض عجز الموازنة في تونس إلى 4.2%: نحو 3 مليارات دينار

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى انخفاض عجز الموازنة التونسية إلى 4.2% من الناتج المحلي وحتى أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.3% للفترة ذاتها من العام الماضي 2020، فيما بلغ العجز المالي نحو 3 مليارات دينار في الأشهر الـ8 الأولى مقارنة مع 4.9 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2020.