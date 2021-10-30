الموت يغيب فنانا شهيرا

الفجر الفني
وفاة فنان شهير
وفاة فنان شهير
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غيب الموت الفنان الأردني، جميل عواد، وفق ما أعلن نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب لوسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وعواد من مواليد مدينة إربد، شمال الأردن عام 1942، ومتزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد التي شاركته العديد من أعماله.

ونال الفنان الأردني الراحل شهادة الإخراج السينمائي من جامعة القاهرة، والتحق بالتلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968، حسب موقع وزارة الثقافة الأردنية.

كما كانت أول مسرحية أخرجها كان اسمها "الغائب"، وكانت هذه باكورة أعمال فنية على صعيد التمثيل والإخراج والتأليف، وتقدر وسائل إعلام أردنية أعماله بأكثر من 200 مسلسل تلفزيوني و7 أفلام قدمت على مدار أكثر من 40 عاما.

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