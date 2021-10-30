محمد موسى: "كزبرة" يستخف بالجمهور.. يقدم محتوى هابط سعيا وراء "اللايكات"

عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو لمؤدي المهرجانات "كزبرة"، يظهر فيه وهو يقدم محتوى يضر المجتمع ويؤذي مستعميه كما يؤثر على أخلاق الأطفال، وهو ما وصفه "موسى" بـ "الاشمئزاز".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن كزبرة يظهر في الفيديو وهو "يمشي ورا واحدة بنت وعمال يعاكس ويبص عليها.. وطبعا بيعاكس كأنه بيعاكس حقيقي.. وكل دا ليه عشان يستخف بعقول متابعيه.. عشان يجيب لايكات وعشان يزود الفلورز عنده، فيقدم محتوى هابط وهو بيعاكس بنت بمنتهى الخروج عن اللياقة".

وأضاف: "مش فاهم إزاي فيديو زي دا يظهر كده ويتم تداوله على السوشيال ميديا، يعني مش قادر أتكلم والله.. كزبرة دا واقف قدام محل وماسك مطواة بإيده وعمال يستعرض بيها وعامل فيه شبيح يعني".