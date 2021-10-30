فيصل خورشيد عن انضمام حمو بيكا لشعبة المونولوج: "حاجة تكسف لو حصلت"

توك شو
فيصل خورشيد
فيصل خورشيد
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علق المنولوجست والفنان فيصل خورشيد، على أنباء التحاق مؤدي المهرجانات حمو بيكا بشبعة المونولوج بنقابة المهن الموسيقية،  قائلا، إن الساحة الغنائية والفنية حاليا تشهد فوضى كبيرة، لافتا أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشارهم وروجت بشكل كبير لأعمالهم الهابطة.

 

وأضاف فيصل خورشيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شعبة المونولوج لها اختبارات يخضع لها أي متقدم فهل يمكن لأعضاء النقابة بعد رفض انضمامه لمؤدي وروسوبه يمكن أن تقبله في شعبة المونولوج.

 

وتابع والفنان فيصل خورشيد، صوت حمو بيكا لا يصلح للغناء، لافتا أن نقابة الموسيقيين يدها مغلولة ليس لديها سلطة الضبطية القضائية ضد مؤدي المهرجانات الذين تحدوا قرارا النقابة بمنعهم من الغناء وما زالوا يحيون العديد من الحفلات.

فيصل خورشيد حمو بيكا مونولوج

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