محمد موسى يطالب بمنح الضبطية القضائية لنقابة الموسيقيين لمواجهة مؤدي المهرجانات

توك شو
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
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طالب الإعلامي محمد موسى، بضرورة منح الضبطية القضائية لنقابة الموسيقيين لمواجهة مؤدي المهرجانات، وذلك بعد عدم احترام مؤدي المهرجانات قرار النقابة بمنعهم من الغناء واستمرارهم في إقامة الحفلات.

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مقطع فيديو لمؤدي المهرجانات "كزبرة"، يظهر فيه وهو يقدم محتوى يضر المجتمع ويؤذي مستعميه كما يؤثر على أخلاق الأطفال، وهو ما وصفه "موسى" بـ "الاشمئزاز".

وقال محمد موسى، إن كزبرة يظهر في الفيديو وهو "يمشي ورا واحدة بنت وعمال يعاكس ويبص عليها.. وطبعا بيعاكس كأنه بيعاكس حقيقي.. وكل دا ليه عشان يستخف بعقول متابعيه.. عشان يجيب لايكات وعشان يزود الفلورز عنده، فيقدم محتوى هابط وهو بيعاكس بنت بمنتهى الخروج عن اللياقة".

 

الإعلامي محمد موسى أغاني المهرجانات

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