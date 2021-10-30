"الموسيقيين" بالشرقية تمنع مؤدي المهرجانات مسلم من الغناء

قال الإعلامي محمد موسى إن حملة برنامج "خط أحمر" ضد المهرجانات لا تقتصر على القاهرة والجيزة والقليوبية، وإنما تمتد لكل المحافظات رغبة في الحفاظ على الذوق العام.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن نقابة المهن الموسيقية بالشرقية أصدرت قرارا بمنع مغني المهرجانات "مسلم" من أداء فقرته بإحدى حفلات الزفاف في مركز أبوكبير، وذلك من منطلق تنفيذ قرار الفنان هاني شاكر، نقيب عام المهن الموسيقية، بمنع التعامل معه لحين تصحيح وضعه.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا قالت فيه "نحن بدورنا نتوجه إلى رجال الأمن ومدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية ورئيس مباحث الآداب والمصنفات الفنية ومأمور ورئيس مركز شرطة أبوكبير لتعاونهم مع النقابة في منع كل الخارجين عن قانون النقابة والآداب العامة".