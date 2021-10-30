محمد موسى: مركز الإصلاح بوادي النطرون نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية

أشاد الإعلامي محمد موسى، ببدء تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون فعليًا، لافتا إلى أن هناك 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، ينتظرون قرارا بإغلاقها تماما، بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، الذى يعد نموذجًا إنسانيًا، للتنفيذ العقابي، وباكُورة مجموعة من المراكز الإصلاحية المشابهة في مصر.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المركز يعد نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية الموجودة بمصر، لافتا أنه يختلف كليا سواء في التنظيم أو البناء أو الأجهزة الموجودة، وتم بناؤه وفقا للمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز"، ومن المؤكد أنه يحول المؤسسة العقابية لمؤسسة تأهيل، لأن النزيل سيخرج من المركز ولديه حرفة تؤهله للالتحاق بسوق العمل وتكون حائل بين أنه يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى لأنه سيكون له مصدر رزق خاص به.

وتابع محمد موسى، مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون مفاجأة من حيث التنظيم والإمكانيات، لأنه يتضمن عيادة، ومستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة، وأماكن مخصصة للزيارات، بحيث يستطيع النزيل هو وأسرته أن يقعدوا مع بعض دون أية معوقات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية على الزائرين.