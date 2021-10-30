فيصل خورشيد يهاجم مؤدي المهرجانات: "الدنيا باظت والفوضى تسيطر على الساحة الغنائية" 

هاجم المنولوجست والفنان فيصل خورشيد، انتشار أغاني المهرجانات بشكل يؤثر على مستقبل

الأجيال القادمة مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمنع الأصوات الرديئة والرقابة على الكلمات.

وأضاف فيصل خورشيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الساحة الغنائية والفنية حاليا تشهد فوضى كبيرة، لافتا أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشارهم وروجت بشكل كبير لأعمالهم الهابطة.

وتابع الفنان فيصل خورشيد، شعبة المونولوج لها اختبارات يخضع لها أي متقدم فهل يمكن لأعضاء النقابة بعد رفض انضمامه لمؤدي وروسوبه يمكن أن تقبله في شعبة المونولوج.