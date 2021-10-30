محمد موسى: حملة "خط أحمر" ضد المهرجانات لا تقتصر على محافظات القاهرة الكبرى

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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أكد الإعلامي محمد موسى إن حملة برنامج "خط أحمر" ضد المهرجانات لن تتوقف في محافظات القاهرة الكبرى فقط، وإنما تمتد لتصل جميع محافظات مصر، لمحاربة هذا النوع السيئ من الغناء حفاظا على الذوق العام.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن نقابة المهن الموسيقية بالشرقية أصدرت قرارا بمنع مغني المهرجانات "مسلم" من أداء فقرته بإحدى حفلات الزفاف في مركز أبوكبير، وذلك من منطلق تنفيذ قرار الفنان هاني شاكر، نقيب عام المهن الموسيقية، بمنع التعامل معه لحين تصحيح وضعه.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا قالت فيه "نحن بدورنا نتوجه إلى رجال الأمن ومدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية ورئيس مباحث الآداب والمصنفات الفنية ومأمور ورئيس مركز شرطة أبوكبير لتعاونهم مع النقابة في منع كل الخارجين عن قانون النقابة والآداب العامة". 

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