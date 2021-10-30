"احترمي سنك يا جِدة".. محمد موسى يفتح النار على هيفاء وهبي

شن الإعلامي محمد موسى هجوما حادا على للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد نشرها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام"، بإطلالة جريئة بروب الاستحمام.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة حدث اليوم، أنا مش فاهم إيه فايدة إنها متصورة بروب الحمام وقبل كدة كانت متصورة ونشرت صورها وهي لابسة ملابس النوم وبتفطر دي حاجات خاصة ليه نطلعها للجمهور وننشرها قدام كل الناس.

وأتم محمد موسى، "هي دي الحاجات اللي بتبوظ صورة الفن لما واحدة زي دي تيجي تعمل أعمال مصرية يبقى شكلنا ايه.. لا ده كمان هي جدة دلوقتي يعني حتى تحترم سنها واحفادها ولا صحيح هي مقطعاهم".