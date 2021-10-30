"احترمي سنك يا جِدة".. محمد موسى يفتح النار على هيفاء وهبي

محمد موسى
محمد موسى
Advertisements

شن الإعلامي محمد موسى هجوما حادا على للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد نشرها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام"، بإطلالة جريئة بروب الاستحمام.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة حدث اليوم، أنا مش فاهم إيه فايدة إنها متصورة بروب الحمام وقبل كدة كانت متصورة ونشرت صورها وهي لابسة ملابس النوم وبتفطر دي حاجات خاصة ليه نطلعها للجمهور وننشرها قدام كل الناس.

وأتم محمد موسى، "هي دي الحاجات اللي بتبوظ صورة الفن لما واحدة زي دي تيجي تعمل أعمال مصرية يبقى شكلنا ايه.. لا ده كمان هي جدة دلوقتي يعني حتى تحترم سنها واحفادها ولا صحيح هي مقطعاهم".

اخبار محمد موسى آخر أغاني هيفاء وهبي

مواد متعلقة

محمد موسى: مركز الإصلاح بوادي النطرون نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل ومثير من فرج عامر بعد خسارة إنتخابات سموحة

الفجر الرياضي ينفرد بأول حوار لـ "فرج عامر" بعد رحيله عن سموحة

الكشف حقيقة اقتراب تشافي من تدريب برشلونة

عاجل.. حقيقة عصيان ثنائي الأهلي

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات نادي سموحة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

5 أحكام نهائية.. صرف الأنسولين وأقلامه وجهاز قياسه للتلاميذ مرضى السكر مجانا

هل ستعود وزيرة الصحة لمنصبها بعد شفائها؟.. عمرو أديب يكشف الحقيقة (فيديو)