محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب مؤدي المهرجانات: "أنا هطلع أغني"

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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فقد الإعلامي محمد موسى أعصابه على الهواء بسبب انتشار مؤدي المهرجانات وعدم احترامهم لقرارا نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء واستمراراهم في إقامة الحفلات دول اتخاذ إجراءات قوية لوقفهم.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا هطلع أغني يا نقابة الموسيقيين لو موقفتوش المهزلة دي، لافتا أن البرنامج سيكون داعما لكل من يغني بشكل قانوني من خلال تصاريح صادرة من نقابة الموسيقيين، وكذلك بكلمات جيدة لا تخدش الحياء العام أو تفسد الذوق المجتمعي".

وجه الإعلامي محمد موسى الشكر لنقابة الموسيقيين فرع الشرقية، وذلك لمنعها مؤدي المهرجانات "مسلم" من الغناء بأحد الأفراح في أبو كبير.

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