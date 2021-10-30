مستشار "الموسيقيين": النقابة تعمل على مواجهة إسفاف مؤدي المهرجانات

علاء عامر
علاء عامر
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قال علاء عامر، مستشار نقابة الموسيقيين، إن النقابة تعمل على مواجهة الإسفاف الذي يقدمه مؤدي المهرجانات في أغنياتهم.

 

وأضاف علاء عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه ستعقد لجنة الأربعاء المقبل، ستكون مكونة من كبار الملحنين والموسيقيين المشهود لهم بالخبر والكفاءة في مصر، وكذلك أحد الشعراء الكبار، لتقييم المتقدمين لاختبارات الغناء في النقابة.

 

وتابع أن اللجنة ستنظر في أمر غناء المتقدمين، والكلمات التي سيقومون بغنائها، موضحا أنها يجب أن تراعي الأخلاق والأداب العامة ولا تخدش الحياء وتحترم الذوق العام وقيم المسرح والجمهور الذي يستمع إليه، ويردد أغانيهم.

 

علاء عامر
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