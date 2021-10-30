"هعمل معاكم مصيبة".. محمد موسى يتوعد إعداد برنامجه بسبب خطأ فادح على الهواء

محمد موسى
محمد موسى
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توعد الإعلامي محمد موسى، فريق إعداد برنامجه، بسبب كتابة كلمة مغني المهرجانات، بدلا من مؤدي المهرجانات، في اسكريبت البرنامج مما اعتبره خطأ فادح لعدم اعترافه بهم كمغنيين أو مطربين" قائلا: يا إعداد مين كاتبلي مغني ده أنا هعمل معاكم مصيبة".

 

وجه الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الشكر لنقابة الموسيقيين فرع الشرقية، وذلك لمنعها مؤدي المهرجانات "مسلم" من الغناء بأحد الأفراح في أبو كبير.

 

وتابع "إحنا بالمرصاد لكل تجاوزات الناس دي، ومش هنبطل كلام إلا لما يكون فيه إطار قانوني بيحكم وينظم ممارسة الناس دي لمهنة الغناء، معندناش أي مانع أن أي حد يغني مادام صوته كويس ومقيد بالنقابة وبيغني كلمات محترمة، بالعكس هنشجعه وهنذيع أخباره هنا".

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