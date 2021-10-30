مستشار "الموسيقيين": نكرس كل طاقتنا لمطاردة مؤدي المهرجانات

علاء عامر
علاء عامر
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قال علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة تعمل بكل قوتها في مطاردة مؤدي المهرجانات، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لفترة هذه الأصوات وفلترتها واختيار الأصوات الصالحة وتوجيهها بما يخدم الفن والذوق العام. 

 

وأضاف علاء عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف تعظيم موارد النقابة من خلال انضمام بعض مؤدي المهرجانات بعد نجاحهم في الاختبارات، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع شركات إعلامية كبيرة بهدف التجول في جميع المحافظات لاكتشاف الأصوات الجيدة.

 

وتابع مستشار نقابة الموسيقيين، مؤدي المهرجانات عصام صاصا قدم اعتذارا للنقابة بعد قيامه بالتجاوز في حق الجمهور و"سب الدين" لهم خلال إحدى الحفلات.

علاء عامر أزمة ساموزين مع نقابة الموسيقيين
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