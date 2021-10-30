تفاصيل زيارة السفير الكندي بالقاهرة لمستشفى الصدر بالعباسية (فيديو)

الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجيش مصر الأبيض.

 

وكشف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كواليس زيارة السفير الكندي بالقاهرة، لويس دوما، مستشفى العباسية للصدر يرافقه كيريل ايوردانوف وإيمان عمران من قسم التنمية الدولية بالسفارة، وانضم لهم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لزيارة الوحدة الجديدة بالمستشفى التي تم افتتاحها افتراضيا مايو الماضي.

 

وتابع محمد موسى، استقبل السفير الكندي بالقاهرة، لويس دوما، الدكتور محمد عيد مدير عام مستشفى الصدر بالعباسية، وقيادات محافظة القاهرة ووزارتي الصحة والسكان والخارجية المصرية.

 

كما قام السفير دوما بالتعبير عن تقديره للجيش الأبيض في مصر كندا والعالم أجمع لما يبذلونه بتفاني في مواجهة جائحة الكوفيد-١٩، وكانت حلوى المولد النبوي الشريف رمزًا للامتنان.

 

الإعلامي محمد موسى

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