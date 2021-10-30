غادة إبراهيم تكشف تفاصيل فيلم "راضي".. يحكي عن التنمر

توك شو
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
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قالت الفنانة غادة إبراهيم إن فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، من تأليف أحمد حمدي وسيناريو وحوار إسماعيل فارس وإخراج المخرج الشاب محمود المصري الذي حصل على عدة جوائز على أعماله الفنية السابقة.

 

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قصة الفيلم تدور حول التنمر الذي نعاني منه في المجتمع خلال السنوات القليلة الماضية، وهو موضوع شائك جدا، ويجب على الدولة أن تعمل على التخلص من التنمر والتحرش في المجتمع لأضرارها الكبيرة على الأشخاص.

 

وتابعت غادة إبراهيم، أن موضوع فيلم "راضي" شائك جدا، ويناقش قضية التنمر بجدية شديدة وكذلك الأضرار النفسية والاجتماعية والعاطفية التي تقع على الضحية، الاكتئاب والعوامل المساعدة على الانتحار والتي قد تنتج عن التنمر.

 

غادة ابراهيم أزمة التنمر

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