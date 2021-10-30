مستشار الموسيقيين عن عودة شاكوش: "انسوا قصته"

علق علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، على قرارا منع حسن شاكوش من الغناء وإمكانية عودته قائلا: انسوا قصته مش هيرجع تعاني ده غلط في شعبة الإيقاع وترديد ألفاظ نابية وعدم شعوره بالمسئولية وقدسية واحترام المسرح.

وأضاف علاء عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النقابة تعمل بكل قوتها في مطاردة مؤدي المهرجانات، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لفترة هذه الأصوات وفلترتها واختيار الأصوات الصالحة وتوجيهها بما يخدم الفن والذوق العام.

وتابع مستشار نقابة الموسيقيين، نستهدف تعظيم موارد النقابة من خلال انضمام بعض مؤدي المهرجانات بعد نجاحهم في الاختبارات، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع شركات إعلامية كبيرة بهدف التجول في جميع المحافظات لاكتشاف الأصوات الجيدة.