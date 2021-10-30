رد صادم من الموسيقيين عقب اعتذار عصام صاصا.. "شتم الجمهور"

قال علاء عامر، مستشار نقابة الموسيقيين، إن مؤدي المهرجانات عصام صاصا قدم اعتذارا للنقابة بعد قيامه بالتجاوز في حق الجمهور و"سب الدين" لهم خلال إحدى الحفلات.

وأضاف علاء عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تقديم "صاصا" للاعتذار لا يعني أن تقبل النقابة اعتذاره، ولكن اللجنة ستنظر في أمره بعد عرض ما حدث منه بشكل كام أمامها وهي من تقرر، موضحا إن النقابة تعمل على مواجهة الإسفاف الذي يقدمه مؤدي المهرجانات في أغنياتهم.

وتابع، إنه ستعقد لجنة الأربعاء المقبل، ستكون مكونة من كبار الملحنين والموسيقيين المشهود لهم بالخبر والكفاءة في مصر، وكذلك أحد الشعراء الكبار، لتقييم المتقدمين لاختبارات الغناء في النقابة، موضحا أن اللجنة ستنظر في أمر غناء المتقدمين، والكلمات التي سيقومون بغنائها، وأنها يجب أن تراعي الأخلاق والأداب العامة ولا تخدش الحياء وتحترم الذوق العام.