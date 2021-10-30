غادة إبراهيم:  فيلم "راضي" يعالج ظاهرة التنمر على الراقصات

قال الفنانة غادة إبراهيم، إن فيلم "راضي" يناقش ظاهرة التنمر على الراقصات، قائلة: "كلمة راقصة بقيت شتيمة مش عارف ليه"؟.. مضيفة: قبلت العمل في الفيلم لأنه يتعمد على أدائي التمثيلي".

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، من تأليف أحمد حمدي وسيناريو وحوار إسماعيل فارس وإخراج المخرج الشاب محمود المصري الذي حصل على عدة جوائز على أعماله الفنية السابقة.

وتابعت، أن قصة الفيلم تدور حول التنمر الذي نعاني منه في المجتمع خلال السنوات القليلة الماضية، وهو موضوع شائك جدا، ويجب على الدولة أن تعمل على التخلص من التنمر والتحرش في المجتمع لأضرارها الكبيرة على الأشخاص.