حفل شارموفورز يحظى بحضور جماهيري كبير

أحيا فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائي بمركز البروج الثقافي بطريق الإسماعيلية علي طريق مصر الإسماعيلية.

وقدم الفريق مجموعه كبيرة من أشهر أغنياتها، بداية من "هيبتا" و"مش فارقة" مرورا بـ "البوكسر" و"قط وفار" و"مفتقد الحبيبة"، ختاما بأغنية "إيزى مانى".

وتتكون الفرقة من أحمد بهاء غناء ومحمد العرقان باص جيتار ومحمد لبيب ساكسفون ومصطفى الكرداني درامز وإسلام علي ترامبت وأحمد علي إيقاع شرقي وعادل محمد إيقاع لاتيني أول أغنية لهم باسم "A Chat in".

وطرح فريق شارموفرز مؤخرًا فيديو كليب جديدًا لأغنية بعنوان "حزينة" على الطريقة اللاتينية وهى أغنية تبعث على التفاؤل والأمل على الرغم من اسمها، وتدور حول فتاة غضبانة وحزينة من حبيبها، وذهبت إلى مكان بعيد واختفت عن الأنظار، إلا أن حبيبها يشعر بالندم ويقرر البحث عنها وعندما يجدها يفاجئها ويصالحها.

وشاركت في الفيديو كليب الممثلة اللبنانية سنتيا خليفة وتم تحضير الكليب مع المخرج حسام الحسينى.

أغنية "حزينة" كلمات وألحان أحمد بهاء وتوزيع محمد العرقان ومن إخراج حسام الحسينى وهى الآن على يوتيوب والمواقع الاجتماعية والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.