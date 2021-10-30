غادة إبراهيم: "جوز حرابيق وحيزابونات مش سايبني في حالي"

توك شو
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
Advertisements

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، تفاصيل مشاركتها في فيلمها الجديد "راضي"، لافتة أن الفيلم يناقش ظاهرة التنمر على الراقصات "كلمة راقصة بقيت شتيمة مش عارف ليه"؟.. مضيفة: قبلت العمل في الفيلم لأنه يتعمد على أدائي التمثيلي".   

 

وأضافت الفنانة غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعرضت للتنمر في مواقف كثيرة من بينهما أثناء مشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي بيقودهم "جوز حرابيق وحيزابونات من بينهم بنت عفاف وشلبوكة الفلبينية".

 

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، من تأليف أحمد حمدي وسيناريو وحوار إسماعيل فارس وإخراج المخرج الشاب محمود المصري الذي حصل على عدة جوائز على أعماله الفنية السابقة.

غادة ابراهيم اخبار غادة ابراهيم

مواد متعلقة

غادة إبراهيم:  فيلم "راضي" يعالج ظاهرة التنمر على الراقصات
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل ومثير من فرج عامر بعد خسارة إنتخابات سموحة

الفجر الرياضي ينفرد بأول حوار لـ "فرج عامر" بعد رحيله عن سموحة

عاجل.. حقيقة عصيان ثنائي الأهلي

الكشف حقيقة اقتراب تشافي من تدريب برشلونة

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات نادي سموحة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

5 أحكام نهائية.. صرف الأنسولين وأقلامه وجهاز قياسه للتلاميذ مرضى السكر مجانا

هل ستعود وزيرة الصحة لمنصبها بعد شفائها؟.. عمرو أديب يكشف الحقيقة (فيديو)