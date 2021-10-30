غادة إبراهيم: "جوز حرابيق وحيزابونات مش سايبني في حالي"

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، تفاصيل مشاركتها في فيلمها الجديد "راضي"، لافتة أن الفيلم يناقش ظاهرة التنمر على الراقصات "كلمة راقصة بقيت شتيمة مش عارف ليه"؟.. مضيفة: قبلت العمل في الفيلم لأنه يتعمد على أدائي التمثيلي".

وأضافت الفنانة غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعرضت للتنمر في مواقف كثيرة من بينهما أثناء مشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي بيقودهم "جوز حرابيق وحيزابونات من بينهم بنت عفاف وشلبوكة الفلبينية".

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، من تأليف أحمد حمدي وسيناريو وحوار إسماعيل فارس وإخراج المخرج الشاب محمود المصري الذي حصل على عدة جوائز على أعماله الفنية السابقة.