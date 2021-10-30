غادة إبراهيم عن إعلان فنانات التبرع بالأعضاء: "شو إعلامي"

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
Advertisements

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها في إعلان عدد من الفنانات عن تبرعهن بالأعضاء، موضحة أن "شو إعلامي" لأنه مثل هذه الأعمال من المفترض أن تكون سرا بين العبد وربه، فلماذا الحديث عنها بهذا الشكل.

 

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنانات التي أعلنت عن المشاركة في التبرع بالأعضاء بعد وفاتهن، تبحث عن تصدر الترند، موضحة أن الدكتور خالد منتصر تنبى هذه المبادرة تحدث عنه من عدة سنوات.

 

وفي سياق مختلف، كشفت غادة إبراهيم عن دورها في فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، قائلة إنها تجسد شخصية طبيبة نفسية، وهو ما يعد في صميم دراستها، نظرا لأنها درست علم النفس والفلسفة والاجتماع، موضحة أن الدور الذي تقدمه في الفيلم يعد جديدا عليها، ولا يشبه الأدوار النمطية التي تعرض عليها، ولا يعتمد على شكلها أو ملابسها وغير ذلك، وإنما يعتمد على الأداء والخبرة بشكل أكبر.

غادة ابراهيم

مواد متعلقة

غادة إبراهيم:  فيلم "راضي" يعالج ظاهرة التنمر على الراقصات
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل ومثير من فرج عامر بعد خسارة إنتخابات سموحة

الفجر الرياضي ينفرد بأول حوار لـ "فرج عامر" بعد رحيله عن سموحة

الكشف حقيقة اقتراب تشافي من تدريب برشلونة

عاجل.. حقيقة عصيان ثنائي الأهلي

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات نادي سموحة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

5 أحكام نهائية.. صرف الأنسولين وأقلامه وجهاز قياسه للتلاميذ مرضى السكر مجانا

هل ستعود وزيرة الصحة لمنصبها بعد شفائها؟.. عمرو أديب يكشف الحقيقة (فيديو)