غادة إبراهيم عن إعلان فنانات التبرع بالأعضاء: "شو إعلامي"

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها في إعلان عدد من الفنانات عن تبرعهن بالأعضاء، موضحة أن "شو إعلامي" لأنه مثل هذه الأعمال من المفترض أن تكون سرا بين العبد وربه، فلماذا الحديث عنها بهذا الشكل.

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنانات التي أعلنت عن المشاركة في التبرع بالأعضاء بعد وفاتهن، تبحث عن تصدر الترند، موضحة أن الدكتور خالد منتصر تنبى هذه المبادرة تحدث عنه من عدة سنوات.

وفي سياق مختلف، كشفت غادة إبراهيم عن دورها في فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، قائلة إنها تجسد شخصية طبيبة نفسية، وهو ما يعد في صميم دراستها، نظرا لأنها درست علم النفس والفلسفة والاجتماع، موضحة أن الدور الذي تقدمه في الفيلم يعد جديدا عليها، ولا يشبه الأدوار النمطية التي تعرض عليها، ولا يعتمد على شكلها أو ملابسها وغير ذلك، وإنما يعتمد على الأداء والخبرة بشكل أكبر.