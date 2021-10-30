غادة إبراهيم: بوسي شلبي لا تصلح أن تكون إعلامية

قال الفنانة غادة إبراهيم، إن بوسى شلبي لا تصلح أن تكون إعلامية، لأنها غير حاصلة على شهادة ولا تمتلك لغة ولا تمتلك مقومات المهنة لكنها كانت تعمل في المهنة بالواسطة".

وكشفت الفنانة غادة إبراهيم، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل مشاركتها في فيلمها الجديد "راضي"، لافتة أن الفيلم يناقش ظاهرة التنمر على الراقصات "كلمة راقصة بقيت شتيمة مش عارف ليه"؟.. مضيفة: قبلت العمل في الفيلم لأنه يتعمد على أدائي التمثيلي".

وأضافت الفنانة غادة إبراهيم، تعرضت للتنمر في مواقف كثيرة من بينهما أثناء مشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي بيقودهم "جوز حرابيق وحيزابونات من بينهم بنت عفاف وشلبوكة الفلبينية".