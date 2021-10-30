غادة إبراهيم تكشف سبب عدم حضورها مهرجان الجونة (فيديو)

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن سبب عدم حضورها مهرجان الجونة، قائلة: كان عندي عيدي ميلاد ماما بالإضافة إلى عدم توجيه إدارة المهرجان دعوة لي وكنت أتنمى المشاركة لكن أنا كنت في الإسكندرية.

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ارتداء الملابس العارية لن تضيف شيء للفنانة، ولا يمكن أن نحصر المهرجانات السينمائية في إطلالات الفنانات العارية ولكن هناك أفلام هادفة يتم عرضها بالإضافة إلى إقامة العديد من ندوات"

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، يجب تقييم المهرجانات السينمائية بكامل فعالياته وما يقدمه من محتوى، مشيدة بالمخرجة كاملة أبو ذكري إحدى عضوات لجنة التحكيم بالمهرجان، مضيفة أنها تتعامل مع السوشيال الميديا بحذر شديد، لافتة أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تحطيم المشاهير فهي سلاح ذو حدين.