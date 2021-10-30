"طول عمرك مليكش في الحورات".. غادة إبراهيم توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

توك شو
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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وجهت الفنانة غادة إبراهيم، رسالة لـ ياسمين عبد العزيز، قائلة: طول عمرك مليكش في الحورات والمشاكل وأنا بحبك وبعشقك وإن شاء الله ترجعي تنوري الشاشة تاني ودايما متألقة وجميلة ومتسمعيش كلام الناس، متمنية لها الشفاء العاجل.

 

وأشارت الفنانة غادة إبراهيم  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنها تستعد لتقديم برنامج اجتماعي قريبًا، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخري، لافتة أنها قدمت برنامج البريمو سابقا ولديها خبرة جيدة للعمل في المجال الإعلامي. 

 

ووجهت الفنانة غادة إبراهيم، رسالة إلى المتسببين في نشر إشاعة وفاة المستشار مرتضى منصور قائلة: "اتقوا الله يجعل لكم مخرجًا".

ياسمين عبد العزيز اطلالات ياسمين عبد العزيز

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