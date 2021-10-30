غادة إبراهيم: أستعد لتقديم برنامج  اجتماعي قريبًا

توك شو
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
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قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تستعد لتقديم برنامج اجتماعي قريبًا، رافضة الإفضاح عن أي تفاصيل أخري، لافتة أنها قدمت برنامج البريمو سابقا ولديها خبرة جيدة للعمل في المجال الإعلامي.

 

وتمنت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة: أنا بحبك وبعشقك وإن شاء الله ترجعي تنوري الشاشة تاني ودايما متألقة وجميلة وطول عمرك مليكش في الحورات". 

 

ووجهت الفنانة غادة إبراهيم، رسالة إلى المتسببين في نشر إشاعة وفاة المستشار مرتضى منصور قائلة: "اتقوا الله يجعل لكم مخرجًا".

غادة ابراهيم الفنانة غادة إبراهيم

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