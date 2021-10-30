غادة إبراهيم لـ  ناشري شائعة وفاة مرتضى منصور: "اتقوا الله يجعل لكم مخرجًا"

وجهت الفنانة غادة إبراهيم، رسالة إلى المتسببين في نشر إشاعة وفاة المستشار مرتضى منصور قائلة: "اتقوا الله يجعل لكم مخرجًا"، لافتة أنها تستعد لتقديم برنامج اجتماعي قريبًا، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخري، لافتة أنها قدمت برنامج البريمو سابقا ولديها خبرة جيدة للعمل في المجال الإعلامي.

ووجهت الفنانة غادة إبراهيم، رسالة لـ ياسمين عبد العزيز، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائلة: طول عمرك مليكش في الحورات والمشاكل وأنا بحبك وبعشقك وإن شاء الله ترجعي تنوري الشاشة تاني ودايما متألقة وجميلة ومتسمعيش كلام الناس، متمنية لها الشفاء العاجل.

قالت الفنانة غادة إبراهيم إنه لا يوجد خلافا بينها وبين المخرجة إيناس الدغيدي، أثناء لقائهما في مهرجان الإسكندرية خلال تكريم والاحتفال المخرج علي بدرخان، موضحة أنها وصلت ندوة التكريم "بدرخان" متأخرة وجلست في صف بعيد تمام عن موقع "الدغيدي".