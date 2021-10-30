غادة إبراهيم عن خلافها مع إيناس الدغيدي: "السر في خدوا منها المايك"

قالت الفنانة غادة إبراهيم إنه لا يوجد خلافا بينها وبين المخرجة إيناس الدغيدي، أثناء لقائهما في مهرجان الإسكندرية خلال تكريم والاحتفال المخرج علي بدرخان، موضحة أنها وصلت ندوة التكريم "بدرخان" متأخرة وجلست في صف بعيد تمام عن موقع "الدغيدي".

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان من المفترض خلال ندوة التكريم، أن يقول الضيوف كلمة مختصرة لـ "بدرخان" لشكره على مسيرته الفنية، ولكن ما حدث أن إيناس الدغيدي أخذت المايك وظلت تطرح الأسئلة على "بدرخان" وكأنه حوار بينهما فقط، وهو ما جعلني أقول "خدوا منها المايك"، وهو ما صفوه بأنه مشاجرة.

على الجانب الآخر، كشفت "إبراهيم" تفاصيل دورها في فيلم "راضي" الذي تشارك في بطولته، قائلة إنها تجسد شخصية طبيبة نفسية، وهو ما يعد في صميم دراستها، نظرا لأنها درست علم النفس والفلسفة والاجتماع، موضحة أن الدور الذي تقدمه في الفيلم يعد جديدا عليها، ولا يشبه الأدوار النمطية التي تعرض عليها، ولا يعتمد على شكلها أو ملابسها وغير ذلك، وإنما يعتمد على الأداء والخبرة بشكل أكبر.