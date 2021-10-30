غادة إبراهيم: "عندنا مخرجين ومؤلفين كبار قاعدين في البيوت.. بينهم عبدالخالق وبدرخان"

توك شو
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
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قالت الفنانة غادة إبراهيم إن ما يميز الأعمال الدرامية هي الحبكة ولغة الحوار بين الشخصيات داخل العمل، موجهة رسالة بأنه يوجد عدد كبير من الكتاب والمؤلفين المحترفين والمخرجين المهمين جدا يجلسون في منازلهم دون عمل، و"الحرف اللي بيتكبوه ألماظ".

 

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أرجوكم نحتاج دراما وسينما راقية"، موضحة أنها عملت مع المخرج علي عبدالخالق 3 أفلام، وأنه حاليا لا يعمل منذ عدة سنوات، وكذلك المخرج الكبير علي بدرخان.

 

وتابعت، أنه لا يوجد في السينما ما يسمى بـ "النجم الواحد اللي يشيل العمل كاملا، والدليل الفنان الراحل أحمد زكي وهو فنان كبير وقادر على أنه يشيل عمل كامل لوحده، ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك".

 

 

غادة ابراهيم غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

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