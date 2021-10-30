سعر الدولار اليوم السبت 30-10-2021 مقابل الجنيه المصري

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-10-2021 في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها

 

سعر الدولار اليوم:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

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