يوم واحد يفصل رانيا فريد شوقي على الانتهاء من تصوير حكاية "أم العيال"

تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي حاليًا تصوير حكاية "أم العيال" المقرر عرضها قريبًا ضمن حكايات مسلسل "زى القمر".

والحكاية بطولة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغني، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي الدرامية مسلسل "ولاد ناس" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو بطولة صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدنى، طارق عبد الحليم، وهو سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.