بوتشيتشينو يزيد الشكوك حول مشاركة ميسي أمام لايبزيغ

الفجر الرياضي
ميسي
ميسي
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زاد الأرجنتيني ماريسيو بوتشيتشينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي لاعب الفريق في المباراة المقبلة أمام لايبزيغ الألماني.

ميسي اضطر لمغادرة مباراة باريس سان جيرمان أمس الجمعة أمام ليل بين شوطي اللقاء بسبب شعوره بالإصابة.

وقال بوتشيتشينو إن ميسي يعاني من انزعاجات اشتكى منها خلال مباراة الأمس أمام ليل.


وأضاف المدرب الأرجنتيني بأنه يجب أن ننتظر، كنا مع الأطباء بين الشوطين استبدلناه كاإجراء احترازي، لم يستطع الاستمرار، نأمل ألا تكون هذه مشكلة كبيرة.


وتابع بأنه يأمل في أن يكون ليونيل ميسي متاحًا للفريق في المباراة المقبلة أمام لايبزيغ.


ويلتقي باريس سان جيرمان بمضيفه لايبزيغ الألماني يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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