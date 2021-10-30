الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية.. ننشر حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في محافظات مصر

شهدت حالة الطقس اليوم في مصر، نزول امطار في الصباح الباكر على مناطق متفرقة من البلاد، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية، ونقدم لكم بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة السبت 30 أكتوبر الجاري.

حالة الطقس اليوم

قالت الأرصاد إن حالة الطقس اليو في النهار معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن طقس الليل أوضح الخبراء، أنهلطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

سقوط أمطار رعدية

كما أشارات الأرصاد في بيان حالة الطقس اليوم، إلى أنه هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا “مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ”، على فترات متقطعة بنسبة 50 إلى 60% تقريبا.

كما يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

وعن حالة الطقس اليوم في البحرين، البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل، ويصل ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم



القاهرة 28 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 18

السلوم 25 14

سيوة 28 14

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 27 19

رفح 27 20

رأس سدر 27 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 13

الطور 32 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 16

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 35 17

الأقصر 35 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 20