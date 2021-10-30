انتخابات سموحة.. معلومات مهمة عن وليد عرفات رئيس النادي الجديد

انتخابات سموحة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب الإعلان الرسمي عن فوز وليد عرفات برئاسة ناي سموحة والإطاحة بالمهندس فرج عامر.

انتخابات سموحة

وتصدرت انتخابات سموحة اليوم السبت الموافق الـ30 من أكتوبر تريند محركات البحث ولا سيما أشهرها جوجل، عقب الإعلان عن فوز وليد عرفات برئاسة النادي.

نتائج انتخابات سموحة

وتفاجأ جمهور الكرة المصرية من نتائج انتخابات نادي سموحة ولا سيما بعد الإطاحة بفرج عامر عن طريق نائبه وليد عرفات في مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون.

وليد عرفات الفائز في انتخابات سموحة

وتساءل الكثيرون عن وليد عرفات الذي اكتسح فرج عامر في انتخابات نادي سموحة، ولا سيما بعد بقاء الأخير على مدار سنوات طويلة على القيادة الإدارية للنادي حقق خلالها إنجازات كبيرة ولا سيما على الصعيد الكروي.

خسارة فرج عامر انتخابات سموحة

وفقد المهندس فرج عامر منصبه في انتخابات سموحة في مفاجأة صادمة غير متوقعة، بعدما تولى رئاسة مجلس الإدارة منذ عام 1998 أي قرابة الـ23 عامًا، ليخرج وليد عرفات ويطيح به.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الأعزاء أبرز المعلومات عن وليد عرفات الفائز في انتخابات سموحة في السطور التالية:

معلومات عن وليد عرفات بطل انتخابات سموحة

يعتبر اسم وليد عمر عبدالعزيز عرفات الفائز في انتخابات سموحة أحد قامى الأعضاء وهو عضو في مجلس الإدارة بين عامي 2002 و2013 وترقى لمنصب أمين صندوق وبقي في نصبه لـ2017.

خوض انتخابات سموحة

وخاض وليد عرفات انتخابات سموحة الماضية على منصب نائب الرئيس وفاز بها واستمر منذ عام 2017 واستمر إلى 2021 قبل أن يقرر خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة.

انتخابات سموحة وترشح وليد عرفات

وقرر وليد عرفات الترشح في انتخابات سموحة وأعلن ترشحه في سبتمبر الماضي وكانت المنافسة محسومة بينه وبين المترشح الآخر محمد مجاهد الذي تم استبعاده ليوجه دعم محبيه إلى وليد عرفات.

مناصب الفائز في انتخابات سموحة

نال وليد عرفات الفائز في انتخابات سموحة عضوية لجنة الشباب بمجلس الشعب عام 2002، وعمل كمستشار للجان الطعن الضريبي التابعة لوزارة المالية، كما كان المحلل والمستشار المالي للعديد من الشركات الكبرى.

أصوات وليد عرفات في انتخابات سموحة

وحصل وليد عرفات في انتخابات سموحة على 11308 أصوات، بينما حصد فرج عامر الرئيس السابق 10095 صوتا في المركز الثاني وحل رفعت مرسي ثالثًا، وأحمد الصغير رابعا.

الفائزون في انتخابات سموحة

وفاز في انتخابات سموحة التي أقيمت أمس وسط إجراءات أمنية مشددة فوز الدكتور عمر خميس الغنيمى بمنصب نائب رئيس النادي، إلى جانب أحمد رجب العادلى وأحمد عجلان ورامي فتح الله وأشرف مختار بمقاعد العضوية فوق السن، والدكتور ماهينور سامح عضوية تحت السن.