فرج عامر يعلن إنشاءه ناديًا رياضيًا جديدًا

الفجر الرياضي
فرج عامر
فرج عامر
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أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق إنشاءه ناديًا رياضيًا جديدًا، وذلك عقب خسارته لانتخابات النادي السكندري.

وخسر فرج عامر منصبه كرئيسًا لنادي سموحة في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة لصالح وليد عرفات الذي تم انتخابات رئيسًا للنادي السكندري.


فرج عامر كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك":"انشاء نادي جديد يملكه المهندس  محمد فرج عامر مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر".

وأضاف:"والنادي جاهز للشهر فور التقدم بأوراقه إلى وزارة الشباب والرياضة وهيئة سوق المال".
 

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