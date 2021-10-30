تجديد حبس عاطل متهم بالنصب عى المواطنين بالإسكندرية

تجديد حبس عاطل متهم بالنصب عى المواطنين بالإسكندرية

محافظات
متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية والنصب على المواطنين بقدرته على توظيفهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، قام بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات واستخدام تلك الصفة المنتحلة فى ممارسة نشاط احتيالي غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته "خلافًا للحقيقة" على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.

وكشفت التحريات أن أحد ضحاياه مقيم بمحافظة أسيوط، وبسؤاله قرر بقيام المتهم المذكور بالاستيلاء على مبلغ مالى بزعم قدرته على تعيينه بوظيفة حكومية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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