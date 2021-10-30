دعاء المطر كما ورد عن النبي "ص": "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا.."

دعاء المطر من الموضوعات المهمة التي زاد البحث عنها خلال الفترة الحالية، تزامنا مع سقوط بعض الأمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية، واضطراب الأحوال الجوية.

دعاء المطر

ويبحث روا مواقع التواصل عن دعاء المطر بمجر معرفة أنباء تشير إلى احتمالية سقوط الأمطار، رغبة منهم في أن يستنوا سنة حسنة عن النبي محمد "ص" ويحسب له أجر، إلى جانب الاستفادة من دعار المطر الذي يعتبر من الأعمال المحببة.

دعاء المطر مطلوب

وتصدر دعاء المطر اليوم السبت الموافق الـ30 من أكتوبر 2021 ترين محرك البحث الشهير جوجل فور سقوط أمطار على بعض المدن والمحافظات بجمهورية مصر العربية.

دعاء المطر الوارد عن النبي

ويردد المسلمون دعاء المطر خلال نزول المطر، حيث كان النبي "ص" يحرص على ترديد الأدعية خلال فترات يومه، ومن بينها أدعية المطر التي دعانا إلى العمل بها والدعاء.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية دعاء المطر الوراد عن النبي "ص" وأبرز الأدعية الخاصة بهذا الشأن في السطور التالية:

دعاء المطر الذي دعا به النبي "ص" حينما قال: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء المطر وأبرز الأدعية