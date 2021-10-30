دعاء المطر كما ورد عن النبي "ص": "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا.."
دعاء المطر من الموضوعات المهمة التي زاد البحث عنها خلال الفترة الحالية، تزامنا مع سقوط بعض الأمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية، واضطراب الأحوال الجوية.
دعاء المطر
ويبحث روا مواقع التواصل عن دعاء المطر بمجر معرفة أنباء تشير إلى احتمالية سقوط الأمطار، رغبة منهم في أن يستنوا سنة حسنة عن النبي محمد "ص" ويحسب له أجر، إلى جانب الاستفادة من دعار المطر الذي يعتبر من الأعمال المحببة.
دعاء المطر مطلوب
وتصدر دعاء المطر اليوم السبت الموافق الـ30 من أكتوبر 2021 ترين محرك البحث الشهير جوجل فور سقوط أمطار على بعض المدن والمحافظات بجمهورية مصر العربية.
دعاء المطر الوارد عن النبي
ويردد المسلمون دعاء المطر خلال نزول المطر، حيث كان النبي "ص" يحرص على ترديد الأدعية خلال فترات يومه، ومن بينها أدعية المطر التي دعانا إلى العمل بها والدعاء.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية دعاء المطر الوراد عن النبي "ص" وأبرز الأدعية الخاصة بهذا الشأن في السطور التالية:
دعاء المطر الذي دعا به النبي "ص" حينما قال: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ".
دعاء المطر وأبرز الأدعية
- "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به".
- "اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا".
- "اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا» «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا ويا عفو اعفو عنا إنك أنت التواب الرحيم".
- "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
- "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".
- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين".
- "اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ".