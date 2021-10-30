رغم هطول أمطار.. استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار فتح البوغاز، على الرغم من سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق غرب المحافظة، وسير حركة السفن وتداول البضائع بصورة طبيعية.

ومن جانبه وجه الربان، طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي لإعادة غلق البوغاز وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.في درجات الحرارة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، وذلك للتعامل توقعات حالة الطقس الحالية، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارا من صباح اليوم ولحين انتهاء النوة. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بنحو 48 ساعة.