أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة أمس عن فوز المحاسب ولد عرفات بمنصب رئيس النادي، وحصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب.

ونقدم لكم في السطور التالية معلومات عن وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد والمجلس الإداري الفائز.

من هو وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد؟

شغل وليد يشغل منصب مستشار للجان الطعن الضريبي بوزارة المالية، ومستشار مالي ومحلل اقتصادي لمجموعة من الشركات ومديرا ماليا لمجموعة الطحان منذ عام 1990 حتى 2001.

كما شغل وليد عرفات أيضا عضوا للجنة الشباب حتى 2002.

وتقلد وليد عرفات عضوية مجلس إدارة نادى سموحة منذ عام 2002 حتى 2013، والقائم بأعمال أمين الصندوق للنادي من عام 2013 حتى عام 2017.

كما شغ وليد عرفات منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2017 حتى 2021.

وكان محمد السيد مجاهد، المرشح الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي"، "دون تنفيذ ذلك" دعا أنصاره للمشاركة بقوة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي أقيمت داخل 100 لجنة فرعية، وبلغ من لهم حق التصويت 102 ألفا، و849 عضوًا لدعم "عرفات"، وذلك عبر بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، عصر الجمعة.

وسبق وقال "مجاهد": "لن أخوض الآن في ملابسات ما حدث فجر اليوم الجمعة من تجاوز إداري لأحكام القضاء، والتلاعب بالقوانين واللوائح، وسوف أتحدث إليكم لاحقًا شارحًا تفاصيل ما حدث - لكن ادعوكم الآن إلى النزول بكثافة للمشاركة في الجمعية العمومية، واختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة "جديد" يليق بكم وبقيادة المادي خلال في الفترة القادمة، لينتشله من براثن الفساد، والتدني في كل شيء".

وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي "التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ"، أصدرت قرارًا فجر اليوم الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، واللواء سعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس لنادي لسموحة.