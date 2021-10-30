حالة الطقس اليوم..عدم استقرار بالأحوال الجوية وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم.. ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم ومناطق سقوط الأمطار، حيث شهدت صباح اليوم السبتـ، مناطق متعددة من محافظتي القاهرة والجيزة، هطول أمطار خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.



حالة الطقس اليوم.. عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

وعن حالة الطقس اعتبارا من اليوم السبت، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



سقوط أمطار اليوم.. حالة الطقس

وتعرضت معظم البلاد اليوم إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

