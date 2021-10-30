حالة الطقس اليوم السبت 30/10/2021 فى جهورية ممصر العربية

حالة الطقس، اهتم المواطنون في الساعات القليلة الماضية بمعرفة تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة مع سقوط أمطار على بعض المناطق والمحافظات بجمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق الـ30 من أكتوبر 2021 في جمهورية مصر العربية وختلف المحافظات.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن حالة الطقس اليوم السبت، تشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة الطقس اليوم خلال فترات الليل يسودها طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائلة للبرودة فى الساعات الأخيرة منه.

حالة الطقس اليوم في مصر

ولفتت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس إلى أن اليوم السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار وحالة الطقس

وتضمن حالة الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

القاهرة 28 20 درجة.

الإسكندرية 26 20.

مطروح 24 18.

سوهاج 34 17.

قنا 35 17

أسوان 37 21

شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 28

طنطا الصغرى 20 والعظمى 28

دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26

بلطيم الصغرى 20 العظمى 27

مطروح الصغرى 18 والعظمى 24

السلوم الصغرى 14 والعظمى 25

سيوة الصغرى 14 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 26

دمياط الصغرى 22 والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 28

الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

السويس الصغرى 21 والعظمى 29

العريش الصغرى 19 والعظمى 27

رفح الصغرى 20 والعظمى 27

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 27

نخل الصغرى 15 العظمى 29

نويبع الصغرى 23 والعظمى 29

طابا الصغرى 20 والعظمى 28

كاترين الصغرى 13 والعظمى 26

الطور الصغرى 18 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33

مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32

الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 30

المنيا الصغرى 16 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 34

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 34

قنا الصغرى 17 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 35

أسوان الصغرى 21 والعظمى 37

أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 36

الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 36

شلاتين الصغرى 20 والعظمى 32

أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 31

حلايب الصغرى 21 والعظمى 31

حدربة الصغرى 20 والعظمى 30