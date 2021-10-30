استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة.. الأرصاد تحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار الأحوال الجوية، معلنة استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وقالت الأرصاد إن هناك استمرار للأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.



وتشهد البلاد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.