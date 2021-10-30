شهد موقع المصرية للاتصالات إقبالًا كبيرًا من قبل العملاء للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سهر اكتوبر لنظام الربع السنوي، حيث يريد العملاء معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها.

ونقدم لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 لنظام الربع سنوي عبر المصرية للاتصالات، وطرق سدادها إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ادخل على موقع المصرية للاتصالات من هنا .

. اكتب كود المنطقة.

سجل رقم التليفون.

اضغط على أيقونة “إظهار الفواتير”.

سيظهر لك فاتورة التيفون الأرضي.

دفع فاتورة التليفون الارضي أكتوبر 2021 إلكترونيًا



يمكنك سدسد قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكتورنيًا عبر موثع المصرية للاتصالات بعد الاستعلام عن الفاتورة سوف يظهر لك أيقونة ايمها ادفع في موقع المصرية للاتصالات يمكنك من خلال النقر عليها دفع قيمة الفاتورة إلكترونيًا عبر بطاقة الائتمان، وهناك طرق آخرى إلكترونية وهي:

فوري.

تطبيق WE Pay.

مصاري.

خدماتي.

سداد

أمان

فترة سماح دفع فاتورة التليفون الأرضي المحدد بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات



يوم 15 يوليو 2021 تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي.

يوم 14 أغسطس 2021 تنتهي فترة السماح المحددة لسداد فواتير التليفون الأرضي 2021.

يوم 15 أغسطس 2021 يتم تحويل التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط.

يوم 14 سبتمبر 2021 تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات.

يوم 15 سبتمبر 2021 يتم رفع الخط من الخدمة وكذلك فرض غرامة التأخير على العملاء غير مسددي فواتير التليفون الأرضي.

يمكنت اعتبارًا من يوم 15 يوليو الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون عبر من خلال الضغد على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

وتجدر الإشارة إلأى أن فاتورة التليفون الأرضي من أهم الخدمات التي يبحث عنها المصريون ضمن أخبار مصر على محرك بحث جوجل والتى ترتبط بشكل أساسي إلى جانب خدمة التليفون المنزلي بخدمة الانترنت الأرضي، ويكثر البحث على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021.