الأنبا باخوم يلتقي مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان

التقى صاحب النّيافة، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون.

وشارك في اللقاء، الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي للمقاطعة، والأب أنطون فرنسيس، المرشد الروحي السابق لنشاط إيمان ونور، ومؤسس دار سيدة السلام بمساكن شيراتون، وأشرف زخاري، منسق المقاطعة.

دار اللقاء حول الأنشطة المختلفة، التي يقوم بها نشاط إيمان ونور، كما تطرق الحديث أيضًا حول الإعدادات الخاصة بالاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس نشاط إيمان ونور بالعالم، وكذلك الاحتفال بمرور أربعين عامًا على تأسيس النشاط بمصر. وقدم المجلس الشكر للكنيسة في شخص الأنبا باخوم على المساندة والدعم للنشاط.

كما تحدث نيافته حول الرسالة الخاصة، التي يقوم بها نشاط إيمان ونور، والذي يكون فيه اللقاء مع شخص يسوع، الحاضر في إخوته الصغار.