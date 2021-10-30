حالة الطقس المتوقعة غدا.. أمطار غزيرة تجتاح هذه المحافظات

حالة الطقس غدا.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس غدا في الليل

وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.



أمطار غزيرة تجتاح هذه المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: تسجل القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

وحالة الطقس اليوم.. ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم ومناطق سقوط الأمطار، حيث شهدت صباح اليوم السبتـ، مناطق متعددة من محافظتي القاهرة والجيزة، هطول أمطار خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.



حالة الطقس اليوم.. عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

وعن حالة الطقس اعتبارا من اليوم السبت، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



سقوط أمطار اليوم.. حالة الطقس

وتعرضت معظم البلاد اليوم إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

