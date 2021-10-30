تسجيل البث الصوتي ومشاركته مع المستخدمين. تعرف على ميزة تويتر الجديدة

تكنولوجى
ميزة تسجيل البث الصوتي
ميزة تسجيل البث الصوتي من تويتر - صورة أرشيفية
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تعمل منصة التدوينات الصغير تويتر منذ فترة على ميزة تسجيل البث الصوتي ومشاركته مع المستخدمين، توسعت تويتر في خاصية المساحات أو البث الصوتي على تطبيقاتها، لتوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات لزيادة تفاعلهم معها، وهو ما تأكد مع بدء اختيار ميزة تسجيل البث الصوتي.

 

ميزة تويتر لـ تسجيل البث الصوتي ومشاركته مع المستخدمين

ستتيح الشركة للمستخدمين تسجيل البث الصوتي في مساحات تويتر أثناء العرض، ومن ثم إمكانية نشره فيما بعد ضمن التغريدات ليتسنى للمستخدمين الآخرين متابعته كتسجيل صوتي وليس كبث مباشر.

وستسمح الشركة للمستخدمين بالوصول إلى الحلقات المسجلة من بثهم الصوتي لمدة تصل إلى 30 يومًا، يمكن من خلالها مشاركة الحلقات بأي وقت يرغبون به لمختلف المتابعين.

وتختبر تويتر هذه الميزة الجديدة على المساحات لمستخدمي هواتف آيفون في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تصل مستخدمي أندرويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فيما سيكون جميع المستخدمين على أندرويد وآيفون قادرين على الاستماع للحلقات المسجلة التي يتم مشاركتها.

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