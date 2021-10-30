أودي تزيح الستار عن سيارتها الجديدة “A8L هورخ”.. اعرف المواصفات

أعلنت شركة أودي الألمانية الكشف هورخ من خلال سيارتها الأكثر فخامة A8 هورخ وبنسخة الإطلاق Founders Edition التي تحتفي بمؤسس العلامة الفاخرة، حيث أعادت شركة أودي علامتها هورخ من جديد.

مواصفات أودي A8L هورخ

تأتي السيارة أطول بـ130 ميليمتر من أودي A8L العادية لأجل مساحة إضافية في الصف الثاني الذي يحظى بمقاعد منفصلة قابلة للإمالة بدرجة كبيرة، ومزودة بوسائد مريحة. ويحصل الركاب على كونسول وسطي فاخر مع شاشة تحكم مائلة ضمن مجموعة متكاملة من التجهيزات. تنتشر زخارف التصميم حول المقصورة الداخلية حيث توجد شعارات هورخ في مسند الذراع الخلفي الأوسط وعلى الوسائد، وحتى الشعار المضيء على عتبات الأبواب. تأتي المقاعد الخلفية بنظام بمساج وتشترك المقاعد الأمامية والخلفية بنظام تدليك الظهر.

في الخارج، تأتي الواجهة بتصميم محسن ومصابيح LED إلكترونية وإضاءة نهارية، وحصلت A8L هورخ على شبك جديد والكثير من تطعيمات الكروم. تتوزع كلمات Horch في أماكن متفرقة، ويوجد شعار “H” المتوّج أيضًا. أما الجنوط فتأتي بقياس 20 إنش وبتصميم مشابه لسيارات بنتلي، وبشكل متناسق جدًا مع السيارة.

في الوقت الحالي، توفر سيارة أودي الجديدة محرك واحد فقط هو محرك V6 هجين ينتج 355 حصان أوروبي، وربما تقرر أودي توفير محركات أكبر في المستقبل. من ناحية أخرى، حددت الشركة السوق الصيني لإطلاق السيارة دون أي إعلان عن موعد توفرها في الأسواق الأخرى. والموجهة لمنافسة مرسيدس مايباخ S-Class بشكل مباشر.