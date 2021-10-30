تعرف على أكثر دعاء كان يردده النبي عند نزول المطر

ننشر لكم في السطور التالية، أكثر دعاء كان يردده النبي عند نزول المطر، والأدعية المستحب قولها عند هطول الأمطار، وورد عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، العديد من الأدعية التي كان يحرص على الدعاء بها، حيث قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، هو ”اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ".

وبعد تعرض العديد من محافظات الجمهورية اليوم لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بموجات من الرعد والبرق، وأخذ الناس يبحثون عن دعاء المطر، إليكم الأدعية التالية:

دعاء المطر.. روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن الرسول الكريم، كان إذا رأى المطر يقول: "اللهم صيبًا نافعًا".





دعاء المطر.. "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء المطر.. "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء المطر.. “اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقينا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين”.